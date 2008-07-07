Ешьте с пользой

Конечно, пища, которую мы потребляем, должна быть полезной. Но, оказывается, чтобы пища принесла нам пользу, необходимо не только выбирать «правильные» продукты, но и правильно есть. Было сформулировано 13 правил питания, соблюдая которые вы будете есть с пользой для свого организма.

Правило 1. Старайтесь придерживаться определенного режима питания.

По мере возможности употребляйте пищу в установленные часы.

Правило 2. Если у вас плохой аппетит или слабое телосложение, то вам нужно есть тогда, когда ощущается голод. Ешьте чаще, но маленькими порциями.

Правило 3. Старайтесь есть медленно.

Каждый кусочек пищи следует тщательно разжевать, прежде чем проглотить.

Правило 4. Перед употреблением горячего и после него, нельзя пить холодные напитки.

Правило 5. Для того чтобы желудок успевал переваривать пищу, необходимо между приемами пищи делать перерывы не менее 3-4 часов.

Правило 6. Заканчивать трапезу, рекомендовано корочкой хлеба. Этим нехитрым способом вы поможете пищеварению, а, кроме того, очистите зубы лучше, чем щеткой.

Правило 7. Если вы разгорячены ходьбой или находитесь в плохом расположении духа, то от приема пищи лучше отказаться.

Правило 8. Во время трапезы откажитесь от привычки читать или вообще загружать себя умственно.

Правило 9. Для того чтобы получить максимальную пользу от еды, необходимо принимать пущу в кругу веселых и приятных вам людей, разговаривая о приятных вещах.

Правило 10. При выходе из-за стола старайтесь не делать резких движений.

Правило 11. Когда вы едите, очень важно не наедаться досыта, вы должны только утолить голод.

Правило 12. Если какая-то пища вам противна, то никогда не ешьте ее.

Правило 13. До еды, после и во время принятия пищи старайтесь не ссориться ни с кем, так как это плохо влияет на ваш желудок, мешает пищеварению.

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