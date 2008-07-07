Жизнь без храпа

Во многих семьях возникают проблемы, когда один из супругов начинает храпеть.

Дело в том, что от постоянно недосыпания, вызванного «ночными концертами», появляется раздражительность, агрессивность. Для того чтобы наладить семейную жизнь и вернуть себе спокойный сон, воспользуйтесь советами, приведенными ниже.

Если человек храпит, то нужно попросить его изменить положение тела во время сна.

Можно отказаться от сна на подушке, а можно сделать так, чтобы верхняя часть тела была поднята на 20-25 градусов.

Следите за тем, чтобы храпящий человек не поворачивался во сне на спину.

Можно также к вороту пижамы пришить плотную подушечку, размером с теннисный шарик. Это поможет избежать машинального переворачивания на спину.

Откажитесь от употребления снотворного или алкоголя на ночь.

Дело в том, что и первое, и второе ослабляет мышцы головы и шеи. А храп вызван ослаблением мышц носоглотки, поэтому при употреблении снотворного или алкоголя храп может стать еще сильнее.

Если вес человека превышает норму, то лучше привести вес в норму. Порой достаточно избавиться всего от пары килограммов и «ночные концерты» пройдут.

Вполне возможно, что причина храпа кроется в аллергии. Если вы заметили, что начинаете храпеть весной, и храп продолжается, к примеру, до июля, то лучше всего, посетить врача-аллерголога. Он постарается подобрать вам подходящее лекарство, которое поможет избавиться от храпа.

Если средства, описанные выше, не дали желаемого результата, то вполне возможно, что стоит задуматься об операции. Операция такая длиться недолго и практически безболезненна. Но вопрос о необходимости операции должен решаться только врачом.

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