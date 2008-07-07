В чем опасность сухофруктов?

Всем известны полезные свойства этих продуктов. Но недавно ученые выяснили, что и они могут таить в себе опасность.

Все эти вкусные продукты могут стать источником проникновения в организм человека афлатоксина. Заражение зерновых и сухофруктов плесневым грибком аспергилой, которая и вырабатывает афлатоксин, может произойти при неправильном хранении и переработке.

Афлатоксины, попадая в организм, накапливаются в печени, вызывая ее токсическое поражение и перерождение клеток в раковую опухоль.

Кроме того, известно влияние этого вещества на подавление иммунных сил организма. Специалисты предлагают прежде, чем совершить покупку, внимательно присмотреться к лакомству, не видны ли на нем следы плесени.

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