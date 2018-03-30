Является ли здоровье украинцев социальным капиталом страны?

Является ли здоровье населения социальным капиталом страны? Кажется, сейчас оно составляет для власти только досадную проблему. Каждый должен рассчитывать на себя и тех врачей, которых находит в районных поликлиниках или в частных медицинских центрах. В любом случае ответственность за лечение лежит на самом пациенте. О сути здравоохранения размышляют специалисты, знающие проблему изнутри.

Сергей ПОДПРЯТОВ — доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, лауреат Государственной премии Украины:

— Человек должен заботиться о своем здоровье, ведь это ценность, которую невозможно купить. Если он стремится быть самостоятельным, независимым, то должен, бесспорно, быть и здоровым — отсюда необходимость придерживаться режима питания, сохранять физическую активность. Очень много значат трудолюбие, позитивное отношение к окружающим, искренность — без этого здоровье вообще невозможно.

Необходимо внедрить диспансеризацию. Подсчитано, что значительно дешевле с определенной регулярностью проводить массовые осмотры населения: это дает возможность обнаружить болезни на таких стадиях, когда их можно за короткое время и с небольшими затратами вылечить. Это выгодно и в социальном плане — люди сохраняют трудоспособность, и в экономическом — затраты на диспансеризацию и лечение на начальной стадии значительно меньшие, чем на лечение запущенной болезни. Собственно, по этому пути идут высокоразвитые страны — там очень хорошо поставлена диагностика, и людей ориентируют на то, чтобы к врачу обращались при первых проявлениях неладов со здоровьем. Распространена санитарно-просветительская работа, когда людям сообщают о возможных проявлениях болезни и о больницах, где можно обследоваться.

К сожалению, системы диспансеризации у нас на сегодняшний день нет, поэтому пациент должен прийти к своему участковому или семейному врачу, а тот уже определит перечень обследований и специалистов, которые должны его осмотреть.

По моему мнению, нам следовало бы позаимствовать опыт стран-соседей. В Чехии каждая женщина в первые три месяца беременности должна пройти генетическое обследование. Это закреплено законодательно: если женщина уклоняется от таких обследований, а потом рожает неполноценного ребенка, то уход за ним — ее пожизненная обязанность. И, наоборот, если обследование показало нормальные данные, а ребенок рождается с недостатками, то уход за таким ребенком — пожизненная обязанность государства.

Система здравоохранения должна работать на человека еще до его рождения и сопровождать всю жизнь. Современная диагностика и своевременное лечение в плане бизнеса выгодны во всем мире, иначе на Западе не была бы столь мощно развита медицина. Там система побуждает к высококачественной работе — к разработке и внедрению самых эффективных способов лечения. Это выгодно обществу, в частности и относительно вложения средств.

Юрий САЕНКО — заведующий отделением социальных экспертиз Института социологии НАНУ, профессор:

— Здоровье складывается из физиологических факторов, чем и занимается медицина. Характерно, что и медики, и социологи фиксируют непрерывное ухудшение состояния физического здоровья населения Украины за последние пятнадцать лет. Культурология, психология и социология отслеживают уровень духовного здоровья людей с точки зрения полноценной и социально активной личности. Один из решающих критериев социального здоровья человека — участие в повседневной жизни страны и решении ее проблем. С этой точки зрения у нас нездоровое государство и нездоровая нация: мы — как пожарная команда боремся с нерешенными проблемами прошлого, которые, к сожалению, переходят и в будущее.

— Люди в развитых странах социально здоровее?

— На Западе мало курят, занимаются физкультурой. Там серьезно относятся к страхованию. Если у человека есть социальная страховка, он должен дважды в год пройти осмотр у определенных специалистов. Тогда государство будет вкладывать в него меньше средств в случае вовремя обнаруженной болезни. Социальное здоровье становится самой большой ценностью. Ведь человек должен быть социально активен, а его деятельность на благо страны — эффективной. Человек обычно принимает участие в деятельности общественных организаций (в некоторых странах количество активных людей доходит до 80%). По нашим данным, к общественной работе в Украине привлечено всего 13% населения. У нас не развивается гражданское общество, нет социальной ответственности за то, что происходит. Заблокировано развитие среднего класса — а именно он создает условия для общественного развития.

— Как оценивают свое здоровье наши граждане?

— В 1992 году людей, ответивших, что у них отличное и хорошее здоровье, было 29%, а сейчас — около 20%.

Возрос интерес людей к экологии. В прошлые годы отмечали, что экологические факторы влияют на их здоровье 10% опрошенных, сегодня — 17%. Прежде всего граждан донимает загрязнение территории их проживания мусором — на это указал 51% опрошенных, загрязнение воздуха автотранспортом — 43%, химическими веществами и выбросами производства — 33%, повышенное содержание вредных веществ в пищевых продуктах — 29%.

К сожалению, социология еще не выработала интегрального индекса социального здоровья, хотя отдельные его показатели фиксируются в социологическом мониторинге Института социологии НАНУ.

Дмитрий КРАКОВИЧ — директор по консалтингу Киевского международного института социологии (восемь лет прожил в Нью-Йорке, убежден, что мир развитой демократии далеко не идеален):

— Лет десять назад в Америке обсуждали реформу системы здравоохранения, благодаря которой медпомощь должна была стать практически бесплатной в результате внедрения бесплатного страхования. В обществе тогда была развернута широкая пиар-кампания против этой программы, высказывалось мнение, что она разрушит медицину, снизит качество медицинских услуг. Как следствие — реформа так и не состоялась.

— Каковы насущные проблемы американской медицины?

— Пожалуй, главная проблема в том, что медицина в США — это бизнес. И она всегда была таковой. Цель врачей — не вылечить больного, а сделать его постоянным пациентом. Кстати, в Америке меньше практикуют радикальные способы лечения, такие, как хирургия, а больше полагаются на терапию. Даже когда болезнь длится годами, врачи пытаются бороться с ней медикаментами, без хирургического вмешательства.

Правда, в Америке предусмотрена ответственность за врачебную ошибку. Судебная система здесь очень активна. Огромные средства переходят не только к врачам, но и через суд от врачей к пациентам.

—Как живут в Америке инвалиды?

— Там часто можно увидеть людей с особыми потребностями и в высших учебных заведениях, и на улицах. В бюджетных организациях есть квота, по которой они обязаны брать на работу определенное количество таких людей, если те в состоянии ее выполнять. В Нью-Йорке все автобусы приспособлены для перевозки инвалидов на тележках — задние двери срабатывают как лифт, водитель помогает и подняться в салон, и спуститься. В метро есть специальные спуски, откуда можно съезжать на тележках. В США инвалид может свободно передвигаться по городу.

Надеюсь, что и наше общество изменится в своем отношении к людям с особыми потребностями.

Ирина Кириченко

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