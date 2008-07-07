Минздрав планирует сделать анализ на СПИД обязательным

Минздрав хочет сделать анализ на ВИЧ/СПИД общеобязательным

Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ выступает за то, что бы сделать анализ на ВИЧ/СПИД общеобязательным.

Как передает РБК-Украина, об этом он сообщил в эфире "5 канала".

По его словам, несмотря на принципы демократии, в ситуации эпидемии данной болезни в Украине такие мероприятия являются необходимыми. Он также добавил, что правительством уже принята программа борьбы c ВИЧ/СПИД на 2009-2013 годы, в которую, в частности, внесены вышеупомянутые инициативы.

Министр также добавил, что программой планируется упорядочить работу и внедрить контроль над многочисленными фондами по борьбе с ВИЧ/СПИД, так как часто они создаются не столько с целью лечения, сколько с целью отмывания средств.