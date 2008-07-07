Вино улучшает качество жизни

Ученым Национального института возрастных исследований (США) удалось доказать, что ежедневное употребление красного вина хоть и не продлевает жизнь, но значительно улучшает ее качество.

Выяснилось, что содержащийся в красном вине антиоксидант ресвератрол замедляет процессы связанного со старением износа сердечной мышцы, костей и глаз, а также предохраняет от ожирения. Правда, эксперименты проводились пока только на мышах.

Ученые разделили мышей на три группы - одна получала обычное питание, другая - питание повышенной калорийности, а третью кормили раз в два дня. При этом нескольким мышам в каждой группе давали дозы ресвератрола разной степени концентрации. В итоге мыши, получавшие антиоксидант, не страдали от ожирения, как их сородичи в группе с высококалорийной диетой, и вообще сохранили прекрасную физическую форму вне зависимости от вида питания.

Кроме красного вина, ресвератрол содержится также в кожице ягод винограда и орехах.

lenta.ru