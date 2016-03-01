Большинство украинских женщин не соблюдают здоровый образ жизни

Большинство украинских женщин не ведут здоровый образ жизни даже тогда, когда имеют такую возможность.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему «Результаты всеукраинского опроса: Отношение женщин к здоровому образу жизни в Украине» председатель правления ассоциации «Украинские центры новых технологий здоровья» Владислав Сила.

«В ходе исследования было определено, что украинские женщины хорошо знакомы с правилами здорового питания, но в большинстве своем не соблюдают или соблюдают их частично», - сказал Сила.

По его словам, 66% женщин знакомы с правилами приема пищи не менее трех раз в день, но только 31% соблюдает это правило. Помнят об ограничении в пище около 40%, стараются соблюдать это правило около 17% женщин. Кроме того, 57% считают важным отказываться от вредных продуктов и лише17% соблюдают это регулярно.

Читайте такжеБеременным рекомендуют употреблять рыбу не чаще 3-х раз в неделюИсследование также показало, что 97% украинских женщин считают обязательным или желательным регулярное медицинское обследование, однако соблюдают это правило лишь 24%. Другие правила соблюдают гораздо меньше женщин: витамины и биологические добавки регулярно принимают 14% женщин, а лечебные процедуры лишь 11%.

Исследование также выявило распространенность среди украинских женщин таких вредных привычек, как употребление алкоголя, курение и употребление наркотических средств. Более половины женщин (54%) признались, что постоянно или время от времени нарушали безопасный для здоровья режим потребления алкоголя, 21% женщин признают, что они курят.

Согласно исследованию, только 2% женщин считают, что они полноценно заботятся о своем здоровье. Отсутствие времени респонденты называют как главную причину, которая им мешает (64%) в этом. Кроме того, среди факторов, которые мешают заботиться о своем здоровье, женщины назвали отсутствие денег - 40%, лень - 35% и хронические болезни - 16%.

Кроме того, согласно исследованиям, 3% женщин ответили, что регулярно занимаются на тренажерах и 8% занимаются другими физическими нагрузками не менее 2-3 раз в неделю. 16% женщин отмечают, что каждый день делают зарядку.

Эксперты согласились, что это низкий показатель. В связи с этим руководитель сети фитнес-клубов FitCurves Светлана Шкуратова сообщила, что сеть фитнес-клубов с 14 марта будет проводить трехмесячный всеукраинский марафон здорового похудения, который поможет женщинам улучшить состояние здоровья. «Мы верим, что наш вклад в формирование новых парадигм будет поддержан населением», - сказала Шкуратова.

В свою очередь начальник отдела физического воспитания различных слоев населения департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Оксана Анастасьєва отметила, что мировой опыт свидетельствует, что оптимальная двигательная активность на протяжении всей жизни каждого человека - самый эффективный способ профилактики заболеваний и укрепления здоровья.

Читайте такжеЖенщины предпочитают "плохих" мужчин из-за психологического сбоя«Низкий уровень оздоровительной двигательной активности населения сдерживает формирование здорового образа жизни, от которого на 60% зависит состояние здоровья человека. Поэтому, с целью создания благоприятных условий для укрепления здоровья, разработана Национальная стратегия оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025 года «Двигательная активность - здоровый образ жизни - здоровая нация», принятая указом президента Украины от 9 февраля 2016 года», - сказала Анастасьєва.

Исследование было проведено ассоциацией «Украинские центры новых технологий здоровья» совместно с сетью женских фитнес-клубов FitCurves. Опрос проводили в августе-сентябре 2015 года в 35 городах Украины, всего опрошено 1936 респондентов.