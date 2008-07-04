Психиатры: Интернет-сети негативно воздействуют на психику

На ежегодном собрании в британском Королевском колледже психиатров специалисты заявили о том, что у детей, активно пользующихся социальными сетями, может развиться потенциально опасный взгляд на мир.

По словам специалистов, юзеры, которые ведут активную социальную жизнь в интернете, чаще всего склоны к занижению ценностей реальной жизни. К тому же, увлечение социальными интернет-сайтами может увеличить риск совершения бесконтрольных поступков и даже самоубийств.

Психиатры также сообщили о том, что дети, рожденные после 1990 года, вообще не представляют мира без интернета.

Стоит отметить, что специалисты пока не научились лечить интернет-зависимость, они просто рекомендуют для профилактики интернет-зависимости хотя бы раз в час разминать руки, учиться контролировать себя, а также не проводить все свое свободное время перед экраном монитора.

BBCrussian.com