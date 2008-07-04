Ткани умерших будут использоваться для клонирования

Согласно поправке к законодательству, внесенной правительством Великобритании, ученым разрешат использовать ткани умерших людей для создания клонированных стволовых клеток в исследовательских целях.

Министерство здравоохранения предложило разрешить лабораториям использовать имеющиеся на хранении ткани человека для создания клонированных эмбриональных стволовых клеток без формального разрешения донора. Это позволит использовать в исследованиях ткани, пожертвованные на цели медицины еще 30 лет назад. Ученые также смогут использовать ткани людей, которые за истекший период умерли, и тех, с кем невозможно связаться.

Многие лаборатории располагают "банками" тканей – своеобразными библиотеками ДНК, которые могут сыграть важнейшую роль в поиске способов лечения таких тяжелых заболеваний, как диабет и болезни двигательных нейронов.

До последнего времени министерства настаивали на том, чтобы ученые связывались с донорами тканей и брали у них официальное разрешение на использование ДНК для создания клонированных эмбриональных стволовых клеток.

Ведущие ученые, в том числе три лауреата Нобелевской премии, говорят, что иногда получить такое разрешение невозможно, так как доноры умерли, либо пожертвовали ткани анонимно, либо их местонахождение неизвестно. По словам исследователей, запрет на использование ДНК без согласия доноров может застопорить важные изыскания.

Министры внесли поправку к Закону об оплодотворении и эмбриологии человека, который рассматривается британским парламентом. Согласно этой поправке, будет разрешено использовать клетки и ткани из хранилищ без официального согласия доноров.

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