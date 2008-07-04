В Запорожье массово гибнет рыба

В Запорожской области в Белосарайском заливе Азовского моря массово гибнет рыба. В частности, в этом районе был отмечен массовый замор бычка. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Азовского моря. Эксперты полагают, что причиной этому стало ухудшение гидрохимических показателей. В частности, в морской воде понизилось содержание растворенного кислорода до 3,8-3,3 миллиграмма на литр, возросла температура воды и воздуха.

Стоит отметить, что по данным на 1 июля на побережье Белосарайского залива было выброшено около 13 тонн бычка. Скопление рыбы наблюдается у оголовка Бердянской косы, отметил государственный инспектор по охране окружающей среды Госэкоинспекции Азовского моря Сергей Удод. Специалист рассказал, что живая рыба стоит у берега сплошной полосой, ширина которой доходит до полутора метров. В то же время в Бердянском заливе замора рыбы не наблюдалось.

Чтобы избежать масштабной гибели рыбы, еще с 17 июня был начат мелиоративный вылов бычка. В море на данный момент работают 12 рыболовецких судов.

Также массовая гибель рыбы ранее была зафиксирована в низовье Днепра в Херсонской области. По мнению ученых, это явление могло быть вызвано отравлением токсинами, которые образуются при цветении сине-зеленых водорослей. Об этом заявил кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры рыбоводства Херсонского аграрного университета Виталий Олифриенко на заседании специальной комиссии Херсонской областной администрации, которая изучала ситуацию с массовым мором рыбы.

По его словам, аномально быстрый и несвоевременный переход от холода к жаре этой весной не позволил рыбе избавиться от токсинов, которые образовались при цветении сине-зеленых водорослей еще осенью. Токсины, которые по уровню вредности можно сопоставить с бледной поганкой, образовались при распаде водорослей после цветения в июле-августе. В это время рыба обычно накапливает в организме такие токсины, однако они не вредят ей, поскольку в это время года температура воды снижается и биологические процессы в организме рыб замедляются.

Весной эти токсичные вещества выводятся, но жара привела к тому, что водоросли начали цвести раньше, тем самым увеличивая уровень токсичности воды. Возможно, это и привело к гибели такого количества рыбы. Также замор рыбы мог быть вызван аммиаком и сероводородом, которые образуются при безвоздушном разложении водорослей на глубине от 3 м и глубже в слабопроточной воде.

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