«Черный трансплантолог» Зис может сбежать из Украины

В Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что отпущенный вчера Ворошиловским районным судом Донецка под залог в 17 тыс. грн. израильский трансплантолог Михаэль ЗИС может не являться в суд и скрыться от следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента по борьбе с торговлей людьми МВД Украины Олег ПОПЛАВСКИЙ, отвечая на вопросы журналистов.

«Есть определенное опасение, что он (М.ЗИС) может не являться в суд и просто скрыться», - сказал замначальника департамента.

При этом он пояснил, что это предположение основывается на том, что люди, проживающие по адресу, который был указан в суде как место дальнейшего нахождения М.ЗИСА, ничего о нем не знают.

Отвечая на вопрос, будет ли сторона обвинения обжаловать решение суда, О.ПОПЛАВСКИЙ не исключил этого, однако отметил, что данную процедуру должна осуществлять прокуратура, представители которой в ходе вчерашнего судебного заседания высказали свои возражения относительно изменения меры пресечения М.ЗИСУ.

По словам О.ПОПЛАВСКОГО, такое решение суда было для правоохранителей неожиданным.

В то же время он напомнил, что М.ЗИС обвиняется по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).

Также замначальника департамента пояснил, что по имеющейся у следствия информации М.ЗИС не проводил на территории Украины операции по трансплантации органов, а вероятно давал консультации и помогал подбирать клиентов.

Кроме того, О.ПОПЛАВСКИЙ сообщил, что 28 июля должно состояться очередное судебное заседание, на котором суд начнет рассматривать дело М.ЗИСА по сути.

Отвечая на один из вопросов журналистов, О.ПОПЛАВСКИЙ отметил, что за 5 месяцев этого года по ст. 149 в Украине было возбуждено 202 уголовных дела.

Справка УНИАН. 12 октября 2007 года и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО заявил, что в Донецке сотрудниками милиции был задержан доктор М.ЗИС - один из фигурантов дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

По сообщению СМИ, 16 декабря 2007 г. суд в Израиле объявил приговор двум сообщникам М.ЗИСА. Суд установил, что осужденные Мухаммад ДЖЕТ и Хассан ЗАХАЛКЕ путем шантажа и вымогательства поставляли на операции в Украине доноров почек.

18 декабря 2007 г. Апелляционный суд Донецка вынес решение об этапировании М.ЗИСА в Молдову.