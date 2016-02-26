Минздрав призывает к сотрудничеству в формировании номенклатур лекарственных средств

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 4 ноября 2015 года № 1396-р в 2016 году закупка лекарственных средств, медицинских изделий и связанных с этим услуг за счет средств государственного бюджета будет проводиться с привлечением специализированных организаций, которые осуществляют закупки.

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Минздрав Украины предлагает разработать номенклатуры лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования и других товаров, которые закупались для государственных целевых программ и комплексных мероприятий программного характера МОЗ Украины за государственные средства в 2015 году и дать предложения к проектам номенклатур на 2016 год по форме на электронные адреса министерства: md@moz.gov.ua и tom166@moz.gov.ua

Обязательно указывать: тема письма "Номенклатура 2016".

Предложения принимаются до 1800 15 марта 2016 года.

Анонимные предложения рассматриваться не будут.