Флюколд и колдакт - наркотические допинги для украинской молодежи

Министерство внутренних дел выступает за реализацию аптеками всех, без исключения, лекарств только по рецептам. Об этом говорилось во время круглого стола в МВД, на котором рассматривался вопрос противодействия злоупотреблению молодежью лекарственными средствами, сообщили в пресс-службе МВД.

В частности, в МВД приветствуют решение Кабмина о внесении трамадола в перечень наркотических веществ. Однако, отмечают в МВД, не менее критическая ситуация сложилась и с другими лекарственными средствами, которые содержат сильнодействующие вещества.

В частности, в качестве нового "допинга" молодежь широко использует такие комбинированные препараты, как трайфед, зестра, золдиар, колдак, флюколд, гидозепам и другие. В аптеках большинство из них отпускают без каких-либо рецептов.

Следовательно, МВД инициирует внедрение реализации всех, без исключения, лекарств только по рецептам, как это практикуется в мире.

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