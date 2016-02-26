Отмена санитарных норм СССР облегчит ведение хозяйственной деятельности в Украине

«Отменяются все санитарные нормативные акты, выданные до 24 августа 1991 года. В силе остаются лишь те нормы, которые были введены после этого периода. Это еще один шаг в сторону дерегуляции», - сказал Протас.

Он подчеркнул, что население Украины никоим образом не ощутит каких-либо негативных результатов и последствий такого решения. «Эти нормы не стояли на страже интересов граждан, но давали возможность контролирующим органам выкручивать руки бизнесу и накладывать штрафы, - сказал Протас. - Не удивительно, что больше всего по поводу отмены санитарных норм волнуются контролирующие органы. Но мы готовы выслушать их, для этого и был принят переходный период отмены норм - до 1 января 2017 года».

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Ранее Протас отмечал, что отмена советских норм позволит провести комплексную инвентаризацию существующей нормативно-правовой базы в сфере государственного контроля и регулирования предпринимательства.

Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение об отмене санитарных норм времен СССР 20 января текущего года. По решению правительства отменены устаревшие санитарные, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические, санитарно-эпидемиологические, противоэпидемические, гигиенические правила и нормы, государственные санитарно-эпидемиологические нормативы и санитарные регламенты. Вместе с тем, большая часть санитарных актов, обновленных и необходимых для защиты здоровья населения, в настоящее время продолжают действовать.