Пресс-конференция министра здравоохранения Украины Василия Князевича
12:37, 04 июля 2008Страна
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Шаги Министерства здравоохранения в преодолении ВИЧ/СПИДа: “Истории, которые рождают надежду”...
7 июля 2008 года в 12:00 в помещении Пресс-центра Кабинета Министров Украины состоится пресс-конференция Министра здравоохранения Украины Василия Князевича.
Тема пресс-конференции: Шаги Министерства здравоохранения в преодолении ВИЧ/СПИДа: “Истории, которые рождают надежду”.
Вход к дому правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7-й этаж.
Телефоны для аккредитации: 253- 02-25, 253- 69-75.
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