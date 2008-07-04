Пресс-конференция министра здравоохранения Украины Василия Князевича

Шаги Министерства здравоохранения в преодолении ВИЧ/СПИДа: “Истории, которые рождают надежду”...

7 июля 2008 года в 12:00 в помещении Пресс-центра Кабинета Министров Украины состоится пресс-конференция Министра здравоохранения Украины Василия Князевича. Тема пресс-конференции: Шаги Министерства здравоохранения в преодолении ВИЧ/СПИДа: “Истории, которые рождают надежду”. Вход к дому правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7-й этаж. Телефоны для аккредитации: 253- 02-25, 253- 69-75.

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