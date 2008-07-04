Николаевщина: санитарный врач погорел на взятке в $500

Уже давно не секрет, что в медицинских учреждениях взятки являются обычным делом, однако никто из тех, кто обращается за помощью, не считает это преступлением. И тем не менее на днях в Николаеве главный санитарный врач Заводского района попался на получении взятки в $500. В милицию с соответствующим заявлением обратился местный житель, у которого вымогали деньги за выдачу одного из разрешений.

Злоумышленник был задержан в момент передачи требуемой суммы. Операцию проводили сотрудники спецотдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Николаевской области.

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