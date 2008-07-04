Херсонщина: от укуса паука девушка попала в реанимацию

В Херсонской области неизвестный ядовитый паук укусил девушку. В результате этого 21-летняя жительница Бериславского района была госпитализирована в отдел реанимации. Об этом сообщил Центр пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы в Херсонской области. По данным источника, пострадавшая была доставлена в Бериславскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, но с позитивной динамикой.

Ранее опасные пауки укусили несколько человек в Краматорске. Пострадавших забрала скорая помощь. По их словам, это были "маленькие коричневые ядовитые пауки с панцирями". Покраснение, отек, аллергическая реакция и зуд – реакция на укус "краматорского" паука. Некоторые жалуются на повышенную температуру. Люди говорят, что таких пауков впервые видят в этой местности.

Однако по описаниям специалисты определить точный вид пока не рискуют. В СЭС призывают "поймать паука и принести на опознание". Однако пострадавшие признались врачам скорой, что ни одного пятимиллиметрового агрессивного паука поймать не удалось.

Один из биологов Института зоологии НАН Украины сообщил, что на Донбассе всего два вида известных ядовитых пауков – тарантул и каракурт. И они – давно не новость для украинской степи. Однако больше всего специалистов озадачило наличие панциря у пауков, поскольку такая защита бывает разве что у клещей.

Ученые допускают, что краматорские пауки могли существовать и раньше. И вот теперь, благодаря характерной всем живым видам биологической цикличности, их стало больше. "Быть может, кто-то из старожилов помнит, как в 60-х годах киевляне мучались от нашествия кровососных мошек, – говорит биолог. – На первых этажах стекла были серыми от их обилия, а женщины ходили с покусанными до крови ногами. Чтобы как-то защититься от насекомых, приходилось элементарно брать с собой на улицу веточки деревьев и отгонять ими кровопийц. Об этих мошках уже давно никто не вспоминал. Такое же может произойти и с пауками. В среднем активность размножения вида может наблюдаться два года, а затем он может снова угаснуть и долгое время о нем никто не вспомнит".

Отметим, что в Украине случаи летального исхода из-за укусов в последние годы не отмечались. Причиной смерти может стать крайне слабое сердце или аллергия на яд. После укуса тарантула возникает местное раздражение, омертвление пострадавшей кожи и боль. Если кусает каракурт, чувствуется общее недомогание. Однако специалисты успокаивают, что пауки сами не нападают, а кусают только в том случае, если их потревожить. Главное, если укусил ядовитый паук, положить на рану спичечную головку и поджечь ее, чтобы от высокой температуры яд разложился.

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