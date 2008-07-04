Откуда берется раздражение?

Раздражение свойственно всем людям, независимо от возраста, пола, характера, образованности, семейного положения. Некоторые люди проявляют свое раздражения более явно, а другие держат свои переживания при себе. Раздражение угнетает, заставляет нас делать необдуманные поступки, о которых мы впоследствии сожалеем. Но откуда же берется раздражение?

Раздражение – это реакция человека на ситуации. Вернее не на ситуации, а на препятствия, которые стоят перед нами на пути к определенной цели.

Например, вы сели на диван с твердым намерением посмотреть любимую передачу и съесть бутерброд, но тут зазвонил телефон, вы поговорили, и раздался звонок в дверь. Вы уже начинаете понемногу раздражаться. Когда вы, наконец, освободились, то обнаружили, что выключили свет. Вот тут и появляется раздражение.

Вы злитесь на позвонившего, пришедшего, электрика, а также на всех, у кого есть электричество.

Вы понимаете, что они и не виноваты ни в чем, но сложилась специфическая ситуация, при которой все накладывается друг на друга. В этой ситуации никто не виноват, некому высказать свое раздражение, так как оно не обосновано ничьими действиями. Это осознание еще сильнее ухудшает ситуацию. Или виновник имеется, но вы в силу каких-либо причин, высказать свое раздражение не можете, так как виновник является, например, вашим начальником.

Как не парадоксально, но больше всего нас раздражают именно близкие, любимые нами люди. Все очень просто. Если близкие нас люди каким-то образом встали на пути достижения нами определенной цели, то мы, разумеется, как и все другие люди, раздражаемся. Но высказать своего раздражения в агрессивной, грубой форме, мы не можем, потому что это наши близкие. И вот это самое раздражение копится внутри нас долгое время, а в какой-то момент выплескивается, заставляя нас потом об этом сожалеть.

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