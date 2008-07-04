Где в мире живут дольше всех

Солнце и прибой прибавляют здоровья жителям Пятого континента, считают специалисты Австралийского института здоровья и благосостояния.

Так, средняя продолжительность жизни женщин, проживающих в штате Квинсленд, - одна из самых высоких в мире и составляет 84,7 года. Второе место в рейтинге долголетия занимают представительницы прекрасного пола из сельских районов штата Западная Австралия - 84,6 года. Практически не уступают им горожанки из того же региона /84,4 года/, и жительницы Южной Австралии /84,2/. Что же касается мужского населения страны, то самая высокая продолжительность жизни зафиксирована в штате Виктория и в Австралийской столичной территории - 80 лет. Далее следуют уроженцы Западной Австралии и штата Новый Южный Уэльс - 79,8 и 79,7 лет соответственно.

Самая низкая продолжительность жизни уже много десятилетий фиксируется на Северных Территориях, где традиционно селятся представители коренного населения страны. Мужчины там в среднем живут 76,1 лет, женщины 81,8 года.

По словам федерального министра по делам престарелых Джустин Эллиот, в основе долголетия австралийцев - активный образ жизни и развитие медицины в стране.

На континенте проживают 2,8 тыс жителей, чей возраст превышает 100-летний рубеж. По прогнозам специалистов, к 2055 году этот показатель достигнет 78 тыс человек.

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