На Херсонщине обнаружен очаг коровьего бешенства

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА сообщили, что на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания коровы бешенством. Животное находилось в селе Оверьяновка Новотроицкого района. Специалистами был взят патологический материал, а затем отправлен в Херсонскую облгослабораторию ветмедицины. Заключение экспертизы – бешенство (акт N 547).

Жители села сожгли труп коровы и закопали его в землю на глубину 3 - 3,5 м. Трем лицам, в том числе ветврачу, контактировавшим с больной коровой, оказана медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное, потерпевшие находятся на профилактическом лечении.

В данный момент на территории села введены карантинные ограничения со 2 июля по 2 августа 2008 года. Проведена прививка крупного рогатого скота, разъяснительная работа среди населения.

В конце прошлого месяца в ходе проверки в 185-ти населённых пунктах Черниговской области обнаружили коров больных на лейкоз. Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая, инфекционная, необратимая болезнь опухолевой природы. Вызывает её вирус, паразитирующий в лимфоцитах крови и кроветворных органов. От заражённых животных инфекция передаётся не только с кровью, но и через молоко и другие биологические жидкости, содержащие лимфоидные клетки.

"В нарушение Инструкции по профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза, животных часто не уничтожают, а продолжают держать на протяжении двух и более лет, ограничившись изоляцией от здоровых животных", – констатировала главный государственный аудитор КРУ в области Елена Дмитриева.

По её словам, мизерные штрафы (от 8,5 до 51 грн) не очень пугают руководителей, специалистов хозяйств и индивидуальных владельцев скота. Усложняли своевременное принятие профилактических и диагностических мер нерегулярные поставки некоторых ветпрепаратов.

Например, несвоевременная иммунизация привела к новым вспышкам бешенства – в 2007 году заболело 246 животных, что по сравнению с 2005 годом больше почти в полтора раза. К тому же лабораторное оборудование ветеринарной службы практически изношено и морально устарело.

Между тем в других городах Украины зафиксированы массовые случаи заболевания бешенством среди бродячих животных.

www.ukrindustrial.com