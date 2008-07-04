Лейкоциты замедляют процесс старения

Специалисты считают, что спрогнозировать продолжительность нашей жизни можно по составу крови. Фактом является то, что дети долгожителей чаще, чем основная масса людей, также доживают до преклонных лет. Раньше причины этого были не ясны. Изучать данный вопрос досконально взялся коллектив итальянских ученых во главе с Сони Васто. Они взяли во внимание тот известный факт, что белые клетки крови – лейкоциты – выполняют функцию борьбы с инфекциями и уже тем самым продлевают жизнь человека.

Медикам удалось проанализировать взаимосвязь между продолжительностью жизни людей и содержанием в их крови лейкоцитов. В ходе эксперимента были отобраны образцы крови 45 мужчин и женщин в возрасте от 75 до 90 лет, родители которых родились на Сицилии с 1900 по 1908 годы. У 25 участников один из родителей дожил до 100-летнего возраста, а второй умер естественной смертью еще до достижения средней для Италии продолжительности жизни (67 лет для мужчин и 72 – для женщин). Остальные 20 добровольцев выступали в качестве группы контроля: оба их родителя умерли достаточно рано.

Исследователи увидели, что для индивидуумов разных групп характерно разное содержание в крови определенного типа лейкоцитов – так называемых "наивных", или "нулевых" В-лимфоцитов. Отметим, что такие белые кровные тела являются важным компонентом нашей иммунной системы. Полученные результаты еще не проверены, но ученые надеются, что их открытие не только обеспечит мир рецептом долголетия, но и в будущем поможет увеличить среднюю продолжительность жизни людей.

Недавно британские ученые установили, что по количеству родинок можно определить насколько быстро происходят процессы старения в организме человека. Исследователи из Лондонского университета Кингз-Колледж попытались проследить зависимость участков ДНК, которые отвечают за старение человека, от количества родинок на теле.

Как показали эксперименты, в которых приняли участие 1800 близнецов, - чем больше у человека родинок, тем больше вероятность того, что его ДНК обладает особыми механизмами защиты от старения. Эти выводы поразили ученых, поскольку прежде другой группой ученых было доказано, что большое количество родинок только повышает риск развития меланомы и приводит к тяжелой форме рака кожи.

newsland.ru