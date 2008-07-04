Потребление зелёного чая быстро улучшает функцию эндотелиальных клеток, которые способствуют правильному кровообращению и поддерживают работу кровеносных сосудов. Греческие учёные из Медицинской школы в Афинах изучили свойства чая, кофеина и горячей воды /в качестве плацебо/ на сосуды спустя пол часа, 90 и 120 минут после питья. Кардиологи зафиксировали при употреблении зелёного чая пиковое расширение артерий на 3,9% после 30 минут и активность эндотелия, регулятора кровотока.

Благоприятное действие рассмотренного вида чая приписывается флавонидам и их антиокислительным и антиканцерогенным эффектам, найденным также в красном вине и какао. Флавониды в зелёном чае более мощные, чем те же составы в чёрном чае, практически не имеющем антиоксидантов, говорят врачи. По их предположениям, если регулярно пить зелёный чай несколько раз в день, можно предотвратить сердечно-сосудистую заболеваемость и снизить риск сердечной смертности.

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