Для кожи климат имеет значение

Как часто, отправляясь на отдых, мы рассчитываем на благотворное влияние солнца на проблемы с нашей кожей, которую щедро подставляем под лучи ультрафиолета, надеясь избавиться от различного рода прыщей и угрей. Но, не стоит удивляться, если вы заметите прямо противоположный результат, может произойти то, что угревая болезнь лишь усугубится.

Ведь избыток солнечного воздействия влияет на усиление синтеза кожного сала, что и увеличивает количество прыщей и угрей. Крайней степенью этого явления можно считать появление гнойничков внушительных размеров на лице и груди, которые называются акне Майорка.

Конечно, это вовсе не означает того, что следует отказываться от поездки, но вот соблюдать некоторые требования при наличии жирной кожи просто необходимо.

Для начала вам потребуется очищать кожу не реже четырех раз в течение дня.

При этом следует использовать не привычные лосьоны, а только те средства, которые смываются водой.

Временно придется забыть и о косметике, изготовленной на жирной основе, которая также должна быть водорастворимой. Это требование важно учитывать при использовании солнцезащитных кремов.

В первые два-три дня не проводите на пляже более сорока-пятидесяти минут.

А в том случае, когда угревая болезнь ярко выражена, то ограничения по пребыванию на солнце должны быть еще более суровыми. Как только на лице или груди начнут появляться первые капли влаги, даже если прошло не более пяти-десяти минут, следует покинуть пляж.

Начиная со следующего дня, пребывание на нем может быть увеличено еще минут на десять и т.д. Только предпринимая такие меры предосторожности можно рассчитывать на то, что у вас не произойдет обострения угревой болезни.