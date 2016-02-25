Венгрия примет на лечение украинских военных

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, об этом шла речь во время переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина с вице-премьер-министром Венгрии Жолтом Шемьеном и министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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«Венгерская сторона подтвердила свою готовность в 2016 году принять на лечение и реабилитацию 20 украинских военнослужащих и 700 детей из Украины на оздоровление, родители которых были ранены или погибли в зоне АТО», - отмечается в сообщении.