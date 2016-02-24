Более 100 тысяч наборов выживания выдали мобильные бригады в селах Донбасса

/ Фото: Гуманитарный штаб Рината Ахметова

«За 9 месяцев работы мобильные бригады посетили более 340 сел и поселков в «серой зоне» и отдаленных районах Донецкой области. Все это время наши волонтеры, часто рискуя жизнью, проходя многочасовые проверки на блокпостах, выезжают в самые горячие точки на линии соприкосновения. Они побывали в Песках, Сартане, Талаковке, Опытном, Гранитном. Люди, которые там живут, готовят еду на кострах, не имеют самых необходимых продуктов, изолированы от внешнего мира и измучены обстрелами. Помощь Штаба Рината Ахметова там очень востребована, она помогает им выжить», ‒ рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного Штаба.

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Для оказания помощи волонтеры выезжают от 2 до 4 раз в неделю. За один выезд успевают выдать наборы жителям сразу нескольких соседних сел. Большая часть тех, кто получает продукты – пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, родители-одиночки.

Помощь доставляется и выдается в 9 районах Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Это – Ясиноватский, Волновахский, Артемовский, Марьинский, Амвросиевский, Шахтерский, Тельмановский, Новоазовский, Володарский районы, а также город Дзержинск и его поселки-сателлиты.

Проект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.