Сахар - альтернативное обезбаливающее для новорожденных

Обычный столовый сахар может эффективно использоваться для уменьшения болевых признаков у новорожденных, подвергающихся болезненным медицинским процедурам. Терапевты определили, что сахароза активизирует выработку собственных болеутоляющих агентов в организме младенца. Сахар быстро понижает чувствительность к боли и безопасен для маленьких пациентов, показало научное испытание свойств вещества на 240 малышах.

Измерив физиологические ответы детей, получивших сахарозу, канадские педиатры Университета Торонто и Университета Йорка заключили, что болевые симптомы после внутримышечных инъекций и уколов иглы были значительно уменьшены. Врачи уверены, что простой сахар при поступлении в кровь послужит лучшим методом управления болью у младенцев, чем лекарственные препараты, имеющие множество побочных эффектов.

ami-tass.ru