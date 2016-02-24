Санитарные нормы времен СССР наконец утратят силу в Украине

Как сообщили УНИАН в Минздраве, такую норму содержит принятое распоряжение Кабинета Министров Украины "О признании такими, что утратили силу, и признание такими, что не применяются на территории Украины, актов санитарного законодательства", которое вступит в силу с 1 января 2017 года.

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"Принятие этого распоряжения – весомый шаг к декоммунизации нашей нормативно-правовой базы в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения и дерегуляции бизнеса, – отмечает Святослав Протас, т.в.а. Председателя Госсанэпидслужбы Украины, главного государственного санитарного врача Украины. – Кроме того, это приблизит санитарное законодательство Украины к законодательству Европейского Союза".

Отмена советских норм позволит провести комплексную инвентаризацию существующей нормативно-правовой базы в сфере государственного контроля и регулирования предпринимательства. Неактуальные санитарные нормы, что были выданы в УССР и СССР перестанут быть действующими. Часть из них не была размещена в свободном доступе.

Ряд отмененных нормативных актов утратили свою актуальность, а подавляющее их большинство не соответствует законодательству Украины и не согласуется с законодательством ЕС.