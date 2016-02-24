Самая высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ - на Киевщине

По информации Центра гриппа и ОРВИ, за период 15-21 февраля 2016 года гриппом и ОРВИ заболели 227 982 человека, из них 58,8% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины в сравнении с прошлой неделей уменьшился на 15,9 % и составляет 58,5 на 10 тысяч населения.

Самая высокая заболеваемость в Украине гриппом и ОРВИ зарегистрирована в Киевской области – 89,6, наименьшая остается в Харьковской – 18,2 на 10 тыс. населения.

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Введение ограничительных мероприятий способствовало снижению темпа прироста заболеваний гриппом и ОРВИ почти во всех областях Украины. Среди взрослых и детей до 17 лет наблюдается снижение на 27,4 % и 5,5 % соответственно. На отчетной неделе прирост заболеваемости среди детей наблюдался лишь в 6 областях и Киеве.

Удельный вес госпитализированных лиц составляет 5,8%, из них 8 016 детей в возрасте до 17 лет.

С начала 40 недели 2015 года в Украине зарегистрировано 329 подтвержденных летальных случаев от гриппа, из них в 80,9% определено вирус гриппа типа А(H1N1)pdm09.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 128 750 человек, что составляет 0,33 % от всего населения Украины. Из групп медицинского, эпидемиологического и профессионального риска вакцинировано против гриппа 124 408 человек или 22,8 % от подлежащих. Самый высокий объем прививками отмечается в Днепропетровской области. Самый высокий уровень охвата прививками среди детского населения отмечается в Запорожской области.

Удельный вес детей, привитых против гриппа составляет 21,0 %.