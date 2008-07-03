Житель Николаевской области заболел тропической малярией

В Николаевской области 54-летний мужчина заболел тропической малярией, сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Николаевской области.

Заболевший мужчина в декабре 2007 года пребывал в Гвинее, где, его, по словам медиков, укусил малярийный комар, так как заражение произошло трансмиссионным путем.

В настоящее время больной госпитализирован в Николаевскую областную инфекционную больницу с диагнозом малярия средней тяжести.

Малярия – это очень распространенное заболевание, от которого ежегодно умирает около трех миллионов человек в мире. У многих пациентов развивается лекарственная устойчивость к существующим на сегодняшний день препаратам, поэтому медики остро нуждаются в новой группе лекарственных средств.

Ранее британские ученые из Национального института медицинских исследований заявили о том, что им удалось обнаружить уязвимое место возбудителя малярии – фермент PfSUB1, который играет важную роль в его жизненном цикле.

korrespondent.net