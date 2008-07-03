В Горловке открыто отделение для лечения устойчивого туберкулеза

В Горловском противотуберкулезном диспансере открыто отделение для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Открытие отделения в Горловке является одним из этапов совместного проекта Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине и Благотворительного Фонда «Развитие Украины». Также в рамках проекта предусмотрено: закупка препаратов, обучение врачей, закупка лабораторного оборудования, и открытие еще трех отделений для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в Волновахе, Донецке и Шахтерске.

Ремонт отделения осуществлен при финансовой поддержке областного бюджета (2 млн. гривен) и БФ «Развитие Украины» (150 тыс. гривен) при технической поддержке ВОЗ. Отделение рассчитано на 50 коек.

Информационная справка:

Проект по лечению лекарственно-устойчивого туберкулёза реализуется в рамках «Областной программы преодоления эпидемии туберкулёза 2007-2011 гг.»

Лекарственно-устойчивый туберкулёз возникает, если пациент, лечащийся от обычной формы туберкулеза, принимает неполный комплект антибиотиков или нерегулярно принимает препараты. Человек больной лекарственно-устойчивым туберкулезом может оставаться заразным и при кашле, чихании выделять туберкулезную палочку. Заражаясь, от таких пациентов могут заболеть изначально лекарственно-устойчивым туберкулезом взрослые и дети в любом возрасте.

Для лечения МЛУ ТБ требуется более длительная терапия и лекарства для его лечения стоят в несколько раз дороже.

Распространенность лекарственно-устойчивого ТБ среди новых случаев ТБ составила - 15,6 % и 41,0 % - у повторно леченных.