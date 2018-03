Как улучшить умственную деятельность пожилих людей?

Ухудшение умственных способностей у людей пожилого возраста — явление настолько же распространенное, насколько и мало поддающееся коррекции. Многочисленные препараты, уже имеющиеся в продаже, дают весьма относительный эффект.

А тем временем группа голландских ученых под руководством Рикста Риемерсмы Ван дер Лека обнаружила, что очень даже неплохие результаты можно получить при помощи самых простых и доступных средств. В течение трех с половиной лет исследователи наблюдали за 180 пациентами 12 домов для престарелых. Большинство из них страдали старческим слабоумием, расстройствами сна, перепадами настроения, снижением психической активности. Причины этих симптомов специалисты усматривают в нарушении циркадного ритма у пожилых людей. В данном случае бороться с этим явлением было решено при помощи яркого света и/или мелатонина. Поэтому в некоторых помещениях установили более яркое освещение (поменяв потолочные лампы на более мощные или добавив дополнительное освещение), части пациентам давали мелатонин, другие получали комбинированное лечение.

В результате обнаружилось, что яркий свет способствует улучшению умственной деятельности, а мелатонин нормализует сон и снижает агрессию, однако усиливает рассеянность и оторванность от реальности. Сочетание же обоих факторов устраняет негативные последствия приема мелатонина. Более подробно о результатах исследования можно прочитать в последнем номере The Journal of the American Medical Association.

www.zn.ua