Шесть самых известных мифов о здоровом образе жизни

Британское издание The Telegraph решило определить шесть самых распространенных мифов, которые касаются здорового образа жизни.

Первый миф, как пишет издание The Telegraph, касается того, что люди должны выпивать восемь стаканов воды в день, и таким образом, избавляться от токсинов. Однако, по словам экспертов, это утверждение полностью не соответствует действительности - на самом деле, человеку необходимо всего от 750 до 1000 мл (литр) воды в день.

Миф второй касается того, что, употребляя в пищу определенную еду, можно уберечь себя от рака. Но главным фактором, который влияет на вероятность заболевания, пишет The Telegraph, является возраст: чем старше становится человек, тем уязвимее он для заболевания. Хотя медики не отрицают, что правильное питание и физические упражнения могут внести существенный вклад в здоровье человека.

Третий миф, который не соответствует действительности, касается того, что если человек хочет похудеть, то он должен избегать углеводов. Согласно информации Food Standards Agency, крахмалистая пища становится угрозой для стройной фигуры лишь тогда, когда к ней добавлять масло, маргарин или крем.

Четвертый миф касается того, что бритье приводит к усилению роста волос. Но как пишет The Telegraph, распространять этот слух выгодно лишь производителям средств по удалению волос, но в действительности бритье не приводит к тому, что волосы растут быстрее или становятся более толстыми.

Пятый миф: плохое питание и несоблюдение правил гигиены приводят к появлению угревой сыпи. Все врачи подтверждают, что главным фактором для появления акне является повышенная выработка гормонов, поэтому для лечения акне в первую очередь выписывают лекарства, и уже потом рекомендуют улучшить питание. Тем не менее, это не означает, что здоровое питание и косметические средства не помогут справиться с кожными проблемами.

Миф шестой гласит о том, что очищение организма от токсинов - это верный путь к здоровью. Но, как заявляют авторы книги Trick or Treatment: Alternative Medicine on Trial, человеческому организму требуются простые физические упражнения и много воды, чтобы привести организм в порядок. Все остальные процедуры по очищению организма от токсинов, которые за немалые деньги предлагают клиники на западе, является лишней тратой времени и денег.

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