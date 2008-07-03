Профилактика сердечного приступа

Обезжиренная или средиземноморская диета – лучший выбор для сердечно-сосудистого здоровья и профилактики сердечного приступа, уверяют американские медики.

Обе диеты одинаково предотвращают накопление в организме чрезмерного количества белков, углеводов, холестерина и насыщенных жиров, но средиземноморский тип питания содержит более высокие количества "здоровых" мононепредельных жиров, особенно жирной кислоты омега-3. Любая из этих диет является эффективным способом уберечь сердце от риска приступа, говорят врачи Университета Вашингтона, проверявшие свойства подобного питания на добровольцах в течение четырёх лет.

Кардиологи зафиксировали, что здоровые диетические вмешательства понижали на 70% вероятность неблагоприятных признаков для работы сердца, включая и смертельные приступы, и внезапную остановку сердца. Специалисты напоминают, что средиземноморская диета включает в себя много фруктов, овощей, орехов, рыбы, цельнозерновых продуктов и оливкового масла, а также небольшое количество вина. Исключить из рациона или ограничить стоит сладкое, жирные молочные продукты, обработанное мясо и крепкие спиртные напитки.

medvesti.ru