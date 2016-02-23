В Украине проведут оценку системы обеспечения лекарственными средствами

Эксперты проанализируют существующую систему поставок лекарственных средств в Украине с точки зрения зрелости ее возможностей и эффективности функционирования, сообщили УНИАН в Минздраве. Результаты оценивания будут необходимы для принятия решений по усилению национальной системы обеспечения лекарственными средствами в рамках реформы системы здравоохранения. Полученные данные будут направлены на совершенствование системы обеспечения лекарственными средствами и расширения доступа пациентов к лечению.

Заказчиком и координатором оценивания выступает МОЗ Украины, исполнителем – проект международной технической помощи «Системы улучшенного доступа к лекарственным средствам и фармацевтических услуг» (SIAPS), что внедряется в Украине международной компанией MSH при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Оценивание будет осуществляться в восьми регионах Украины: Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черновицкой и в г.Киев и охватывать следующие функциональные зоны системы обеспечения ЛС: выбор лекарственных средств, прогнозирование потребностей и планирование поставок, закупка лекарственных средств, хранение и управление запасами, транспортировка. Результаты, полученные в областях, будут репрезентативными для всей страны.

Читайте такжеЦены на медикаменты в Украине в 2-3 раза выше, чем в Европе

С целью координации сотрудничества 18 февраля в Киеве состоялась встреча ответственных представителей департаментов (управлений) здравоохранения, которые будут обеспечивать координацию процесса проведения оценки на местах. Они ознакомились с методологией и основными аспектами внедрения проекта, планом осуществления системы оценки и ролью областных управлений по вопросам охраны здоровья в процессе сбора данных.

Ожидается, что первые результаты оценки будут представлены в конце апреля 2016 года.