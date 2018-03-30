Украинские педиатры заявляют о необходимости вакцинаций

В министерстве здравоохранения Украины продолжают проводить “круглые столы”, призванные предотвратить негативное влияние мощной антивакцинальной кампании, которая развернулась в последнее время в обществе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Главные педиатры, главные внештатные специалисты по специальности "Детские инфекционные болезни", “Детская иммунология“ Минздрава АР Крым, управлений здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, заведующих кафедрами педиатрии высших медицинских учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации встретились в министерстве, чтобы определить позицию специалистов этого направления в вопросе проведения дополнительной иммунизации против кори и краснухи в Украине

Они обсудили следующие вопросы:

1. Доказательная база относительно проведения дополнительной иммунизации против кори и краснухи в Украине (Докладчик: ассистент кафедры детских инфекционных болезней с курсом детской клинической иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика Минздрава Украины Федор Лапий);

2. Вопрос качества и основания к использованию примененной вакцины (Докладчик: Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Рыбчук);

3. Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей (Докладчик: Главный специалист МОЗ из специальности “Детская иммунология“, Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней с курсом детской клинической иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика Украины Людмила Чернышова);

4. Результаты анализа медицинской документации детей, госпитализированных с ухудшением состояния после проведения дополнительной иммунизации (Докладчик: Главный специалист Минздрава по специальности “Детские инфекционные болезни“, Заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Крамарев).

5. Информация о результатах комиссионной проверки причин ухудшения состояния детей и случая смерти, которые состоялись в г. Краматорск Донецкой области, во время проведения дополнительной иммунизации против кори и краснухи (Докладчик: Главный специалист Минздрава по специальности “Педиатрия и подростковая терапия” Вячеслав Бережной).

В своем выступлении Главный специалист Минздрава по специальности “Детская иммунология“, Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней с курсом детской клинической иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика Украины “Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей” Людмила Чернышова отметила: “Сегодняшняя встреча важна, поскольку на “круглом столе” присутствуют все ведущие специалисты со всей Украине. Врачи должны увеличить внимание к кампании вакцинации (то есть для чего она нужна, которые могут быть осложнение), и не только практикующие врачи, но и студенты. При аттестации врачей нужно обязательно включить вопрос о прививке. Необходимо обязательно собрать на повторные “круглые столы” терапевтов, акушеров-гинекологов, СМИ, педиатров, иммунологов, инфекционистов”.

Значительное внимание собравшихся вызывал доклад заведующего кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Сергея Крамарева “Результаты анализа медицинской документации детей, госпитализированных с ухудшением состояния после проведения дополнительной иммунизации”. Он, в частности, поинформировал, что экспертная оценка медицинских карт стационарных больных и амбулаторных карт детей с ухудшением состояния здоровья после прививки, проведена сотрудниками кафедр детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им.Богомольца (зав. кафедры профессор Крамарев), детских инфекционных болезней и иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (зав. кафедры профессор Чернышова ), педиатрии №1 (зав. кафедры профессор Охотникова), педиатрии №2 (зав. кафедры профессор Бережной), педиатрии №3 (зав. кафедры профессор Казак).

На каждую медицинскую карту стационарного больного и амбулаторную карту подготовлена отдельная рецензия, которая подписана экспертом, который ее проводил.

Проведена экспертиза медицинской документации 168 детей с ухудшением состояния здоровья после прививки (медицинская карта стационарного больного – 161 ребенка и истории развития 7 детей ) из 10 регионов Украины.

На основе анализа медицинской документации установлено: послевакцинальных реакций – 77; у 91 ребенка установлены другие диагнозы. Эксперты пришли к выводам:

Среди проанализированной медицинской документации 168 детей, которые были госпитализированы с подозрением на послевакцинальную реакцию, тяжелая форма заболевания была установлена лишь у 1 ребенка из Николаевской области (Энцефалит), что не связано с проведенной прививкой. В 155 детей заболевание протекало в легкой форме, в 12 детей клинических проявлений заболевания обнаружено не было.

Послевакцинальные реакции было установлено в 77 детей. У других детей заболевания не были связаны с проведенными прививками. Симптомы этих заболеваний, или не отвечали перечню послевакцинальных реакций и осложнений, или срокам их развития (Приказ Минздрава от 03.02.2006 №48).

Послевакцинальных осложнений при анализе медицинских карт стационарных больных установлено не было.

В соответствии с проведенным анализом медицинских карт стационарных больных и амбулаторных карт детей всего было обнаружено 77 случаев послевакцинальных реакций. Во время компании иммунизации привиты 45339 детей, таким образом процент полсевакцинальных реакций составил 0,17 %. Согласно с Приказом МОЗ Украины от 15.06.2007 № 325 могут использоваться вакцины, при применении которых частота местных реакций не должна превышать 25%, общих реакций 15%. Таким образом можно сделать вывод, что вакцина, которая применялась во время массовой иммунизации, обнаружила низкую реактогенность.

Экс-главный государственный санитарный врач Украины, а в настоящее время директор Института экогигиены и токсикологии им. Медведя Николай Проданчук рассказал коллегам об основаниях, которые послужили поводом для принятия управленческого решения относительно проведения дополнительной иммунизации. Он убежден, что случай смерти подростка в Краматорске стал поворотным пунктом в антивакцинальной кампании. Отслеживая антивакцинальную кампанию господин Проданчук делает вывод, что она была четко управляема. В то же время “государство стояло в стороне от защиты системы здравоохранения, что и стало главной причиной для освобождения от должности по собственному желанию. В который раз господин Проданчук отметил, что по признакам нынешняя антивакцинальна кампания принадлежит к биотеррористической атаке против Украины. Наиболее очевидные результаты, которые ожидают страну в ближайшее время, это: перераспределение фармрынка; уничтожение авторитета Украины, как субъекта международного права.

Начальник Управления материнства, детства Минздрава Украины Раиса Мойсеенко обратилась к собравшимся с просьбой донести информацию относительно ситуации которая сложилась вокруг дополнительной иммунизации против кори и краснухи в 2008 году до медицинского сообщества на региональном уровне.

Участники “круглого стола” путем поименного голосования решили:

1. Признать, что организация и проведение дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи является такой, которая отвечает эпидемической ситуации в стране и действующему санитарному законодательству.

2. Учитывая, что обоснование целесообразности и проведения дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи проводилось ВОЗ и Минздравом Украины согласно международных соглашений, начиная с 2005 года по сегодняшний день, подтверждена необходимость ее проведения, считаем необходимым продлить проведение дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи после дополнительного изучения ситуации, которая сложилась, и принятия отдельного плана мероприятий, который определит порядок ее проведения.

3. Совместно с АМН Украины организовать проведение международной научно-практической конференции по вопросам проведения дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи с привлечением экспертов ВОЗ и CDC.

4. Начальникам главных управлений здравоохранения областных государственных администраций, начальникам управления здравоохранения и медицины катастроф Одесской, управления здравоохранения и курортов Винницкой областных государственных администраций, начальникам Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской и управление здравоохранения Севастопольской городских государственных администраций активизировать работу по проведению социальной мобилизации населения по разъяснению необходимости проведения вакцинации как единственного эффективного мероприятия профилактики инфекционных болезней и эпидемических вспышек.

Кроме того было утверждено Обращение медицинского общества относительно необходимости последующего проведения вакцинальной кампании в Украине:

“На сегодня в мире нет более надежной защиты от инфекционных болезней, чем вакцинация. В большинстве стран мира, на протяжении многих лет, не регистрируется полиомиелит, в странах Америки, большинства стран Европы регистрируются единичные случаи кори, краснухи. Ежегодно мир теряет 5 миллионов людей от инфекционных заболеваний и 1 миллион становятся инвалидами.

Однако, в последние годы в Украине проходит массированная антивакцинальная кампания. Это приводит к массовому отказу родителей детей от профилактических прививок. Должны отметить, что такая ситуация является угрозой для национальной безопасности Украины. Отказ от проведения прививок приведет к резкому увеличению детей, которые не имеют защиты от инфекционных болезней. Накопление большого количества неиммунных детей в стране угрожает возникновению через 2- 4 годов вспышек инфекционных заболеваний со значительным количеством смертельных случаев.

Кроме этого, Украина станет страной-изгоем в мире. Цивилизованные страны Европы, Америки будут вынуждены ограничить разного рода контактов с Украиной, из-за угрозы завоза в их страны инфекционных заболеваний.

Таким образом, если Украина считает себя цивилизованной страной, пытается интегрироваться в Европейский союз, другие межгосударственные объединения мира, она должна сосредоточить усилие не только медиков, но и политиков и государственных деятелей в поддержку профилактических прививок”.