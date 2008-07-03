Всемирный банк: Украина - на грани вымирания

В новом Докладе Всемирного банка, презентация которого состоялась вчера, 2 июля, в Брюсселе говорится о том, что к 2025 году население Украины уменьшится на 20%.

Многие страны Восточной Европы и бывшего СССР сейчас оказались перед лицом третьего переходного периода – периода старения населения, сообщается в пресс-релизе Доклада.

Как свидетельствуют демографические прогнозы, к 2025 году население Украины уменьшится на одну пятую часть, России – более чем на одну десятую, а возраст среднестатистического словенца составит 47 лет, и тогда население этой страны будет одним из старейших в мире.

Как свидетельствуют демографические прогнозы, к 2025 году население Украины уменьшится на одну пятую часть

По словам экспертов, старение нации приведет к изменению доли работающего населения (от 15 до 64 лет). В результате чего, после 2015 года население в ЕС, Юго-Восточной Европе и странах СНГ со средним уровнем доходов резко сократится. Аналогичные изменения ожидаются и в ЕС15, где эти изменения будут проявляться сильнее, чем в США, но слабее, чем в Японии, отметил Прадип Митра, главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии и автор Доклада.

Согласно данным государственного комитета статистики, численность украинцев на сегодняшний день составляет 46 миллионов человек. И специалисты предостерегают, что, если экономическая и политическая ситуация в стране не изменится, то к 2050 году население Украины сократится почти вдвое – до 26 млн человек.

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