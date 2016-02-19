Семьи с больными детьми на неподконтрольных территориях не могут получить лекарства

Родители не могут выехать с неподконтрольной территории, чтобы получить лекарства в аптеках мирных Артемовска, Мариуполя, Краматорска, сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова.

«Мы продолжаем выдачу во всех 3-х городах. Для удобства людей, мы даем возможность получить лекарства в Мариуполе, если ранее заявка поступала на артемовскую или краматорскую аптеку. Для этого нужно позвонить на горячую линию Штаба 0800 509 001. Но большинство семей не могут ни по времени, ни финансово позволить себе такую дальнюю поездку. Особенно если надо объезжать несколько десятков километров до оставшихся работающих КПВВ. Люди признаются, что у них нет другого выхода, кроме как ждать возобновления работы блокпостов», ‒ прокомментировала ситуацию Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба.

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В рамках программы «Лекарства детям» осуществляется выдача противосудорожных, противоастматических препаратов и тест-полосок тяжелобольным детям до 18 лет, проживающим на неподконтрольной территории, а также детям-переселенцам на мирной территории Донбасса. На сегодняшний день выдано 750 пакетов медикаментов.

Заявки на медикаменты принимаются по телефону горячей линии Штаба Рината Ахметова 0800 509 001. Подробности о том, кто и как может получить медикаменты – здесь.