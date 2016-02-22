В Ивано-Франковске в больницу госпитализировали 6 человек с острым гастроэнтерколитом.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу в течение 17-19 февраля госпитализированы шестеро взрослых с диагнозом: гастроэнтероколит неустановленной этиологии средней степени тяжести.

Проведенным 20 февраля медицинскими работниками анализом установлено, что есть вероятность посещения в разные дни данными лицами одного из учреждений общественного питания в городе Ивано-Франковск.

Несмотря на разное время возникновения симптомов, продолжающиеся бактериологические обследования больных, причина заболевания на данное время выясняется.

По словам одной из пострадавших, все люди, которые попали в больницу, ели пирожное чизкейк в одном известном учреждении Ивано-Франковска.