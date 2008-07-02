Раковые клетки будут превращать в нормальные

Снижение уровня присутствия в организме одного из генов способно возвращать раковые клетки в нормальное состояние. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из медицинской школы Стэнфордского университета (США), которые были опубликованы в журнале Cancer Research.

Раковые заболевания представляют собой своего рода "бешенство клеток", которые выходят за рамки нормального жизненного цикла и начинают неконтролируемое размножение. Механизм "программируемой смерти" клеток - апоптоз - при раковых заболеваниях также перестает работать. Многие из форм рака связаны с высоким уровнем присутствия в организме одного из генов, получившего обозначение Myc. Этот ген контролирует ряд других генов.

Прежние исследования показали, что "выключение" гена Myc и других подобных генов могут убивать опухоль. Однако ученым из Стэнфорда впервые удалось отыскать специфическое "среднее положение" уровня этого гена, при котором опухолевый процесс начинал двигаться вспять - и раковые клетки вновь превращались в нормальные.

Исследователи определили точный пороговый уровень выделения гена Myc. Превышение порогового значения приводит к неконтролируемому размножению клеток и увеличению их размера. Когда исследователи снижали уровень присутствия этого гена в организме ниже этого порога, те же клетки уменьшались до нормального размера, прекращали неконтролируемое размножение.

Определение этого порогового уровня особенно важно, так как ген Myc необходим и для здоровых клеток - он регулирует работу других генов. Избыток Myc связан примерно с 50% случаев рака у людей, в том числе со злокачественными опухолями легких.

Ранее ученые показали, что раковые гены, такие как Myc, работают "как тумблеры лампы", говорит один из авторов исследования Дин Фелшер (Dean Felsher), слова которого приводятся в сообщении университета. "Теперь мы знаем, что в некоторых случаях вам не нужно выключать свет полностью", - поясняет он.

В эксперименте на мышах, у которых с помощью генной инженерии был вызван рак, исследователи снижали уровень выделения гена Myc с высокого, вызывающего рак значения до точки, на которой раковые клетки вновь превращались в нормальные. При значениях, близких к пороговому, ученые изучали различные аспекты метаболизма клеток, чтобы установить детальную картину того, как раковые клетки меняются при падении уровня этого гена.

"При пороговых значениях Myc происходит резкое изменение: программируемая гибель клеток начинает превышать их рост", - поясняет ведущий автор исследования доктор Эндрю Джентлс (Andrew Gentles).

Результаты исследования могут помочь создать новые способы лечения раковых заболеваний. В настоящее время нет лекарств, которые могут воздействовать на ген Myc. Знание порогового уровня выделения (экспрессии) этого гена может помочь в создании лекарств, способных возвращать раковые клетки в нормальное состояние.

rian.ru