Ученые выяснили, почему мясо полезно запивать вином

Компоненты красного вина помогают предотвратить образование в желудке вредных для живых клеток продуктов переваривания жиров и других веществ, входящих в состав мяса. Израильские ученые полагают, что именно благодаря этому красное вино оказывается полезным для здоровья.

Ученые давно заметили, что умеренное употребление красного вина оказывает благотворный эффект на здоровье человека и животных. Тем не менее, их занимал механизм такого влияния. Традиционно считается, что оно связано с действием полифенолов – сильных антиоксидантов, входящих в состав красного вина, а также фруктов и овощей. Тем не менее, опыт показывал, что полифенолы очень плохо поглощаются в желудке и кишечники.

Чтобы выяснить, в чем же дело, Иосиф Каннер и его коллеги из научного центра Волкани в израильском Бет-Дагане сравнили состав желудков двух групп грызунов, одну из которых кормили красным мясом, а вторую – тем же мясом в сочетании с вином. Результаты сравнения представлены в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Как оказалось, добавление вина значительно снижало концентрацию малондиальдегида и гидропероксида, оказывающих цитотоксический, то есть губительный для клеток, эффект. Кроме того, полифенолы не только препятствовали образованию цитотоксинов, но и блокировали их всасывание стенками кишечника при дальнейшем движении по пищеварительному тракту

gazeta.ru