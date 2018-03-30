ВОЗ разработала Контрольный перечень вопросов для безопасности операций во всем мире

В настоящее время ежегодно выполняется 234 миллиона обширных оперативных вмешательств (по одному на каждые 25 человек) и, как показывают исследования, значительная доля этих операций приводит к предотвратимым осложнениям и случаям смерти. Принимая во внимание эти факты, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве составной части широкой инициативы по обеспечению более безопасной хирургии во всем мире выпустила новый контрольный перечень вопросов по безопасности, предназначаемый для использования хирургическими бригадами в операционных.

"В настоящее время предотвратимые хирургические травмы и случаи смерти вызывают все большее беспокойство, - заявила д-р Маргарет Чен, Генеральный директор ВОЗ. - Использование Контрольного перечня является наилучшим способом сокращения числа хирургических ошибок и безопасности пациентов."

Ряд исследований показал, что в промышленно развитых странах серьезные осложнения развиваются в 3-16% выполняемых в больницах хирургических вмешательств, а показатели стойкой нетрудоспособности или смертности составляют примерно 0,4-0,8%. В развивающихся странах смертность во время обширных оперативных вмешательств составляет 5-10%. В некоторых частях Африки к югу от Сахары только от одной общей анестезии умирает один из 150 пациентов. Инфекции и другие послеоперационные осложнения также вызывают серьезное беспокойство во всем мире. По данным этих исследований, примерно в половине случаев эти осложнения можно предотвратить.

"Вот уже более века хирургическая помощь является одним из основных компонентов систем здравоохранения во всем мире, - заявил д-р Атул Гаванде, хирург и профессор в Гарварде. - Несмотря на значительные достижения на протяжении нескольких последних десятилетий, качество и безопасность хирургической помощи в каждой части мира удручающе непостоянны. Инициатива "Безопасная хирургия спасает жизни" направлена на изменение такого положения путем повышения стандартов везде, где пациенты ожидают такую помощь".

Инициатива "Безопасная хирургия спасает жизни" проводится совместными усилиями более 200 национальных и международных медицинских сообществ и министерств здравоохранения под руководством Гарвардской школы общественного здравоохранения с целью сокращения числа предотвратимых случаев смерти и осложнений в результате хирургических вмешательств. Сейчас Контрольный перечень вопросов ВОЗ по безопасности хирургического вмешательства, разработанный под руководством д-ра Гаванде, определяет ряд стандартов безопасности хирургических вмешательств, которые можно применять во всех странах и медицинских учреждениях.

Предварительные результаты использования контрольного перечня во время хирургических вмешательств у одной тысячи пациентов на восьми экспериментальных участках свидетельствуют о почти что двукратном повышении вероятности того, что пациентам будет оказана хирургическая помощь проверенных стандартов. Применение контрольного перечня на экспериментальных участках повысил показатели соблюдения этих стандартов с 36% до 68%, а в некоторых больницах - до уровней, приближающихся к 100%. На сегодняшний день это привело к значительному сокращению числа осложнений и случаев смерти в этой группе. Ожидается, что через несколько месяцев будут получены окончательные результаты воздействия контрольного перечня.

В контрольном перечне определены три стадии операции, каждая из которых соответствует конкретному периоду нормального потока работы: до введения анестезии ("Прибытие"), до кожного разреза ("Тайм-аут") и до покидания пациентом операционной ("Выход"). На каждой из этих стадий координатор контрольного перечня должен подтвердить выполнение бригадой своих задач, после чего бригада может приступать к следующей стадии операции. Так, например, на стадии "Прибытие" необходимо подтвердить, что место операции отмечено маркером и известные аллергические реакции пациента выяснены, а на стадии "Выход" - что инструменты, губки и иглы сосчитаны.

Выпущенные сегодня Руководящие принципы и контрольный перечень вопросов ВОЗ являются первым изданием. К концу 2008 года, после завершения оценки результатов их использования на восьми экспериментальных участках во всем мире, они будут окончательно доработаны для распространения.

www.who.int