В Донецкой области свирепствует бешенство

Санэпидемстанция Донецкой области обеспокоена напряженной эпизоотической ситуацией по бешенству в регионе.

Как сообщила УНИАН заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области Татьяна БЕЛОМЕРЯ, за пять месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 69 случаев бешенства среди животных, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2007 года (58 случаев).

"Наиболее неблагополучная ситуация по бешенству сегодня сложилась в городах Доброполье, Артемовск, Константиновка, Красноармейск, Харцызск, а также в Волновахском, Краснолиманском, Александровском, Першотравневом районах, где зарегистрировано по 4-7 случаев заболеваний бешенством у животных", - сказала Т.БЕЛОМЕРЯ.

По ее словам, случаи бешенства регистрировались среди собак – 39 случаев, кошек - 19, лисиц - 8, а также крупного рогатого скота – 3 случая.

Т.БЕЛОМЕРЯ отметила, что 25-26 июня текущего года в Тельмановском районе области были зарегистрированы три случая нападения волка на жителей с. Староигнатьевка. Пострадавшие от укусов хищника люди госпитализированы в хирургическое отделение Тельмановской районной больницы и получают комплексное антирабическое лечение.

"Охотники застрелили волчицу, которая напала на людей и животных. При исследовании материала от волчицы в областной государственной ветеринарной лаборатории подтвержден диагноз "бешенство", - отметила Т.БЕЛОМЕРЯ.

Она подчеркнула, что сейчас в селе Староигнатьевка проводится комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий, в районе усилена работа по сокращению численности диких и бродячих животных, проводится дополнительная иммунизация против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

"Специалистами лечебных учреждений и санэпидслужбы района проводятся подворные обходы для выявления лиц, которые могли пострадать от волчицы. С населением проводятся беседы по профилактике бешенства, распространяются листовки по данной тематике", - добавила замглавного санврача области.

Т.БЕЛОМЕРЯ также сообщила, что 2 июля в Тельмановском районе приступила к работе бригада специалистов главного управления здравоохранения облгосадминистрации, областной санэпидстанции и обласного управления ветеринарной медицины.