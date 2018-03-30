“Экзотические болезни” из странствий

Медики выделяют несколько десятков заболеваний, которыми люди заражаются на отдыхе, и называют их “болезнями путешественников”. Так, амебиаз привозят из Индии, “болезнь легионеров” из Европы, а малярию — с востока.

Одна из опаснейших болезней, которую привозят к нам из-за границы, — малярия. Ее можно подхватить как в тропических странах, так и в России, Армении, Грузии, говорит заведующий эпидемиологическим отделом Тернопольской городской санэпидстанции (СЭС) Богдана Козяр. Людям, которые отправляются туда на учебу, работу или отдых, она советует проконсультироваться у терапевта или у врача-инфекциониста. Они помогут подобрать противомалярийные препараты, которые нужно принимать перед отъездом, во время пребывания в стране и по возвращении домой. Эти лекарства выдают бесплатно в городской больнице. Один азербайджанец, который торговал на центральном рынке гранатами, неожиданно сильно ослаб, — вспоминает случай врач. — У него появился озноб, резко “подскочила” температура тела, исчез аппетит.

Обеспокоенный необычными симптомами, мужчина обратился в инфекционное отделение городской больницы. После анализов крови медики обнаружили у него возбудитель малярии и назначили курс лечения.

Мужчина заразился в Азербайджане, где “процветает” малярия, — говорит Богдана Козяр. — Таких стран есть около сотни. Среди них – Турция, Египет и Таиланд.

Находясь в теплых краях, где распространена малярия, следует пользоваться репеллентами. Это специальные средства, которые отпугивают комаров, объясняет врач. Их нужно наносить на одежду и открыты участки тела. Хорошо защищают от насекомых и противомоскитные сетки.

Малярия может “выжидать”

Эпидемиолог также вспомнила, как в 2004 году на учет в СЭС стали двое военнослужащих, которые вернулись из Сьерра-Леоне. Во время пребывания с миротворческой миссией в этой маленькой западноафриканской стране они переболели тропической малярией.

По возвращении домой мужчины чувствовали себя хорошо, — отмечает врач. — Однако здесь они регулярно проходили обследование, чтобы убедиться, что не является носителями этой опасной болезни.

Ведь, в зависимости от вида возбудителя и прочности иммунитета человека, малярия проявляется в разное время. Да, трехдневная малярия может “отозваться” своими симптомами на протяжении трех лет, четырехдневная — в период от чотирьох-пяти до 45 лет.

При малярии организм истощается. Человек чувствует слабость, боль в мышцах, сухость во рту, — говорит эпидемиолог. — Потом начинаются приступы. Больного лихорадит, температура тела время от времени “скачет” до 40-41°С .

Также у человека могут появляться другие симптомы. Потом нарушаются функции органов и систем, в частности печенки, почек, кроветворной системы.

Если противомалярийные препараты принимались нерегулярно, болезнь может возникнуть и позже, — замечает Богдана Козяр. — Потому при наименьшем недомогании и повышении температуры тела нужно обратиться к врачу и при разговоре с ним напомнить о пребывании в малярийной местности, даже если предыдущие анализы крови малярии не обнаружили.

Из Индии привез амебиаз

Также из отдыха за рубежом отдыхающие могут привезти амебиаз. Подхватив эту болезнь, человек чувствует слабость, теряет вес. У него появляются кровяные выделения, которые сопровождаются неприятными ощущениями.

Заразиться амебиазом можно в Индом, африканских странах, — продолжает врач. — Несколько лет тому назад этой болезнью заболел один человек. После того, как мужчина вернулся из Индии домой, его начали тревожить необычные симптомы. Он начал быстро тощать. Появились боли в животе, частый понос с примесями крови.

Когда больной обратился в инфекционное отделение городской больницы, у него обнаружили амебиаз. Мужчина пролечился, и все симптомы исчезли.

Во многих странах Африки и Южной Америки распространена такая опасная болезнь, как желтая лихорадка.

Заболевание начинается с легкого озноба, повышение температуры тела до 39-40°С, — рассказывает эпидемиолог. — Такая температура держится три - четыре дня, потом падает. Через день или два поднимается опять. Больные жалуются на боли в костях, в мышцах спины, поясницы. Потом у них появляется тошнота, кровотечения из десен.

Всем, кто отправляется в Бразилию, Эквадор, или, скажем, Эфиопию, Богдана Козяр советует проконсультироваться с инфекционистом и сделать вакцинацию против желтой лихорадки.

Кстати. Даже в относительно безопасной Европе можно подхватить серьезную инфекцию. Это — так называемая “болезнь легионеров”. Ею болеют только в цивилизованных странах.

Возбудитель этой болезни существует в воде, которой наполняют кондиционеры, — объясняет Богдана Козяр. — Поэтому заболеть можно, даже поселившись в наилучших гостиницах с хорошей системой кондиционирования. Симптомы — такие же, как у тяжелой пневмонии.

20minut.ua