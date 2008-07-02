Уничтожь следы переедания

Ты следишь за весом, но в один прекрасный день не выдерживаешь и на ужин достаточно сильно переедаешь. Утром, встав на весы, с ужасом замечаешь, что вчерашний срыв не прошел даром для тебя. Не стоит огорчаться. Есть отличная однодневная диета, которая поможет избавиться от оного килограмма за день, при этом, не заставляя тебя голодать.

Утром, только встав с постели, обязательно выпей стакан теплой воды. Это необходимо для того, чтобы «запустить» работу кишечника. После прохладного душа выпей отвар розмарина. Отвар розмарина хорошо улучшает кровообращение.

На завтрак позволь себе съесть одно-два яблока. Следует отметить, что есть нужно медленно, тщательно разжевывая пищу.

На обед можешь съесть большую тарелку овощного салата, заправленного растительным маслом и сто пятьдесят граммов куриной грудки, которую нужно приготовить на пару, на гриле или отварить. Вечером потребуется ограничиться 200 мл томатного супа, с добавлением свежей петрушки.

Не стоит также и полностью отказываться от перекусов. Ты можешь позволить себе перекусить огурцами или яблоками. Следует также отметить, что в течение дня просто необходимо выпивать два литра минеральной воды или травяного чая.

Диета достаточно простая, не голодная, но очень эффективная. Кроме того, однодневная диета не принесет вреда организму и поможет тебе избавиться от лишнего килограмма. На следующий день, после окончания диеты, старайся не переедать. Включай в свой рацион больше ягод, овощей и фруктов.