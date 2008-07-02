Чем опасны родинки

Представляют ли собой опасность родинки? В некоторых случаях они даже придают некоторую пикантность, но, тем не менее, если речь идет о пигментных невусах, то в любом случае некий элемент опасности присутствует в отношении онкологических заболеваний. Тем более, должно насторожить любое изменение их внешнего вида, цвета, ощущений в области их расположения.

Принято считать, что изменение цвета пигментного невуса является одним из самых первых признаков развития злокачественной опухоли. То есть, вас должно насторожить изменение цвета родинки в любом направлении, то есть, в сторону потемнения или осветления. Не должно оставаться без внимания и ощущение какого-либо дискомфорта в месте ее расположения. Это означает, что не должны оставаться не замеченными любые ощущения зуда, жжения и т.д.

Но, чтобы говорить в каждом конкретном случае о наличии онкологической опасности, все же следует обратиться к врачу-онкологу в ближайшей поликлинике, который проведет очный осмотр, а в случае необходимости, назначит проведение обследования.

Если же ваши пигментные невусы существуют на вашем теле с незапамятных времен или с рождения, но при этом никогда ранее не вызывали беспокойства и никак себя не проявляли, то любые изменения должны стать для вас сигналом повышенной опасности.

Тут важно своевременно обратиться за медицинской помощью, ведь только своевременно начатое лечение может стать гарантией успешного лечения.

Поэтому, даже самые незначительные изменения в родинке, являются поводом для обращения к врачу, пусть лучше эта тревога окажется ложной.

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