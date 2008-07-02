Украинские врачи для «Детской больницы будущего» пройдут учебу в США

Украинские специалисты, которые будут работать в «Детской больнице будущего», пройдут курс краткосрочного обучения в Медицинском центре Cedars Sinai.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда “Украина 3000”, такая договоренность была достигнута под время телеконференции между представителями Благотворительного фонда «Детская Больница будущего», украинскими специалистами и представителями Медицинского центра Cedars Sinai (США).

В третьей телеконференция приняли участие главный научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины Юлия ДАВИДОВА; ведущий научный сотрудник ИПАГ, врач-неонатолог Татьяна КУРИЛИНА; главный специалист Минздрава по токсикологии и экстренной медицинской помощи Борис ШЕЙМАН; заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга больницы «Охматдет» Светлана ДОНСКАЯ; заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга больницы «Охматдет» Олег РЫЖАК; представитель Благотворительного фонда «Детская Больница будущего» Тарас ТКАЧУК. От Медицинского центра Cedars Sinai в конференции приняли участие руководитель педиатрического отделения Чарльз СИМОНС, заместитель руководителя отделения охраны здоровья женщины Кимберли ГРЕГОРИ, руководитель центра боли Кристофер ЗАРЕМБИНСКИ, руководитель проектов Елена РЕГАНЮК, ассистент доктора Чарльза СИМОНСА Карлос КАСТЕЛОН и ответственный за сотрудничество между Фондом «Украина 3000» и Медицинским центром Cedars Sinai Богдан МАЛЕНЯК.

Темой конференции было обсуждение планов подготовки украинских специалистов для Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – «Детской больницы будущего». В частности, речь шла о поездке на 1-3-недельную интенсивную стажировку «мультидисциплинарной команды», которую составят специалисты в отраслях онкогематологии, неонатологии, акушерства, интенсивной терапии и менеджмента больницы. По каждому из направлений украинские специалисты подготовили перечень вопросов, которые, по их мнению, необходимо включить в программу стажировки.

В свою очередь, во время обсуждения данных вопросов представители Медицинского центра Cedars Sinai выразили готовность подготовить программы обучения в соответствии с требованиями украинской стороны.

Стороны договорились, что во время следующей конференций будет согласована конкретная дата приезда первой группы украинских специалистов на пилотную стажировку в Cedars Sinai.

Медицинский центр Cedars Sinai является одним из старейших и крупнейших медицинских заведений на Западе Соединенных Штатов Америки. Здесь работают более 12 тысяч человек, которые принимают и обслуживают более 300 тысяч пациентов в год.

Это уже третья телеконференция между украинскими специалистами и представителями Медицинского центра Cedars Sinai. Предыдущая встреча в таком формате состоялась 10 апреля 2008 года.