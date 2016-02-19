Президент подписал закон об усилении социальной защиты детей и поддержке семей с детьми

Отмечается, что документ направлен на совершенствование системы обеспечения прав детей в Украине путем усовершенствования механизмов и процедур принятия решений относительно защиты ребенка по месту его проживания, поддержки семей с детьми, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, пострадали в результате военный действий или вооруженных конфликтов.

Читайте такжеНа Донбассе в прошлом году было убито более 20 детей, 40 получили ранения – ЮНИСЕФ

Законом вносятся изменения в 9 действующих законов Украины, направленные на приведение действующего законодательства в соответствие с Конвенцией ООН о правах ребенка.

В частности, он дает определение таким понятиям как «обеспечение наилучших интересов ребенка», «дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах», «дети, которые пострадали в результате военных действий и вооруженных конфликтов». Нормы закона запрещают участие детей в военных действиях и вооруженных конфликтах, в том числе вербовку, финансирование, материальное обеспечение, обучение с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование в военных конфликтах или действиях, привлечение и/или вовлечение детей в непредусмотренные законами Украины военизированные или вооруженные формирования, пропаганду войны.

Кроме того, определена обязанность государства по отселению детей, которые оказались или могут оказаться в зоне военных действий или вооруженных конфликтов, в безопасные районы.

«Если ребенок по определенным причинам остался без присмотра родителей, государство должно осуществлять поиск членов ее семьи с целью воссоединения с родными. Также государство должно осуществлять розыск и возвращение в Украину всех детей, которые были незаконно вывезены за ее пределы», - говорится в пояснительной записке.

Читайте такжеНовый закон упростит усыновление детей из Донбасса

Кроме того, совершенствуется процедура регистрации детей, которые являются внутренне перемещенными лицами. В частности, дети старше 14 лет будут иметь возможность самостоятельно зарегистрироваться в органах социальной защиты. Также четко определена процедура регистрации детей в возрасте до 14 лет, которые переехали с временно оккупированных территорий без сопровождения родителей.

Законом вносятся изменения и в Семейный кодекс относительно развития новой формы семейного воспитания детей - это «семейный патронат», который позволит избежать негативного для ребенка опыта интернатного воспитания и обеспечит его временное проживание в условиях, максимально приближенных к семейным.