На Донбассе в прошлом году было убито более 20 детей, 40 получили ранения – ЮНИСЕФ

«Конфликт на Донбассе имеет глубокое влияние на жизнь 580 тыс. детей, которые живут на неподконтрольных правительству территориях Украины, а также тех, кто находится у линии фронта на востоке страны. Среди них 200 тыс. нуждаются в психологической помощи», - заявляют в ЮНИСЕФ.

«Два года насилия, обстрелов и страха оставили неизгладимый след в жизни тысяч детей на востоке Украины. В то время, когда продолжается конфликт, мы должны немедленно ответить на физические и психологические потребности детей», - заявила председатель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

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Как отмечают в ЮНИСЕФ, в Украине было зарегистрировано более 215 тыс. внутренне перемещенных детей. По меньшей мере одна из пяти школ была разрушена или повреждена. В прошлом году более 20 детей были убиты и 40 детей получили ранения.

«Из-за повреждения инфраструктуры более 2 миллионов человек по всей линии конфликта могут остаться без водоснабжения. Когда температура воздуха резко падает, нехватка топлива и высокие цены на уголь вызывают риск возникновения у детей респираторных заболеваний. Отсутствие доступа к медицинским услугам и нехватка медикаментов угрожают увеличить количество вспышек заболеваний», - говорится в сообщении.

«ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта в Украине обеспечить безопасное передвижение и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи детям», - отметила Барберис.