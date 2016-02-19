В Украине от осложнений в результате гриппа умерло 319 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главного государственного санитарного врача Украины Святослав Протас во время брифинга на тему: "Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ: оперативная информация".

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По его словам, ни один летальный случай вследствие гриппа не был зафиксирован в Закарпатской и Луганской областях.

«Из общего количества умерших - 5 детей до 17 лет и 2 беременных. Больше всего смертей было в Одесской области - 40. На сегодняшний день эпидемический порог превышен в трех областях: Закарпатской, Николаевской и Волынской», - сказал Протас.

По его словам, ситуация с заболеванием гриппом и ОРВИ среди детей стабилизировалась. Приостановлен учебный процесс в 105 школах, в тех регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости.