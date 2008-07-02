Названа страна-лидер по употреблению наркотиков

Специалисты Медицинской школы университета штата Мичиган провели опрос в 17 странах мира и определили, что в США проживает наибольшее число граждан, которые когда-либо употребляли марихуану или кокаин, сообщает Bloomberg.

Согласно полученным данным, 42% американцев хоть один раз в жизни, но пробовали марихуану, а 16% опрошенных признались, что пробовали кокаин.

К примеру, в Голландии, где любой желающий может курить марихуану в кофешопах, только 20% местных жителей дали положительный ответ на вопрос, пробовали ли они этот наркотик. Что касается кокаина, то его пробовали только 1,9% голландцев.

В число лидеров по употреблению кокаина населением страны, также попали Новая Зеландия и Испания, где 4,3 и 4,1% жителей соответственно признались, что употребляли кокаин.

Самый низкий уровень употребления наркотиков зафиксирован в Китае - в этой стране из опрошенных никто не пробовал кокаин. А вот в Украине этот наркотик пробовали 0,1% опрошенных.

По словам экспертов, которые проводили исследование, была зафиксирована четкая зависимость между уровнем доходов на душу населения в стране и числом граждан, которые употребляли наркотики. В то время распространение наркотиков не зависит от строгости законодательства: в странах, где употребление и хранение наркотических средств считается тяжким преступлением зачастую наркотики более распространены, чем в государствах, в которых к ним относятся более либерально.

В ходе исследования с 2002 по 2005 годы было опрошено около 54 тысяч человек.

lenta.ru